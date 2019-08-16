Анастасия Волочкова показала, как лечит разбитые ноги

Очередное ЧП по прилету домой из Греции произошло с Анастасией Волочковой. Она, напомним, сильно, до глубоких ран, разбила свои колени. Как все произошло, бывшая балерина рассказывать общественности не стала, а вот чем залечивает свои раны, артистка поделилась.

Это она сделала в своей очередной публикации в социальной сети Instagram.

«Ну, как-то так… Видимо, без приключений моя жизнь была бы скучна..Это было ужасно…Не успела вернуться, называется…», — в очередной раз делится впечатлениями и переживаниями звезда, подписывая фотографии, на которых Волочкова демонстрирует присыпанную порошком ногу и более ранние кадры самой раны.

Напомним, в Москву бывшая балерина вернулась после отдыха в Греции. Звезда публиковала очень подробный фотоотчет о своем путешествии, во время которого она много раз меняла купальники, загорала, показывала шпагаты и даже устраивала мастер-классы для постояльцев отеля, в котором она жила.