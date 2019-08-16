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Татьяна Навка показала предсезонную тренировку дочери

Поклонники звездной семьи пожелали 4-летней Наде успехов.

Татьяна Навка показала предсезонную тренировку дочери
ТАТЬЯНА НАВКА ГОРДИТСЯ СВОЕЙ ДОЧЕРЬЮ НАДЕЙ. ФОТО: INSTAGRAM.COM/TATIANA_NAVKA/

4-летняя дочка Татьяны Навки и Дмитрия Пескова вполне успешно закончила свой предыдущий спортивный сезон. Юная фигуристка даже успела завоевать медаль. Но на достигнутом останавливаться маленькая Надя не собирается, и даже во время каникул готовится к началу сезона следующего.

Небольшой ролик с тренировки дочери показала на своей странице в социальной сети Instagram мама юной спортсменки. На кадрах девочка с усилием поднимает ногу сзади. Некоторые подписчики отмечают, что за несколько недель, что они не видели Надю, она заметно подросла и вытянулась. Многие поклонники пожелали девочке новых побед и рекордов в грядущем сезоне.

Не обошлось и без тех, кто традиционно «заступается» за маленьких тружеников, упрекая звездных родителей в том, что они лишают детства своих детей и пытаются из них вырастить свое подобие.

«Зачем вам-то ее мучить? Это спорт для бедных детей, которые мечтают разбогатеть. А для общего развития и на танцы можно походить», — пишет одна критиков.

Напомним, не так давно Татьяна Навка – олимпийская чемпионка в танцах на льду обратилась ко всем, кто занимается спортом, и поздравила их с профессиональным праздником.

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Татьяна Навка показала предсезонную тренировку дочери
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