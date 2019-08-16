61-летняя Марина Юдашкина снялась в романтичном мини-платье

Супруга известного модельера опубликовала снимок с отдыха в Израиле.

Жена знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина Марина продолжает наслаждаться отдыхом в Израиле, где она находится вместе с внуками. Накануне она поделилась свежим «морским» кадром.

На фотографии светская львица запечатлена в свободном белоснежном платье на тонких бретелях. Подписчики на страницу 61-летней Юдашкиной в социальной сети Instagram в первую очередь обратили внимание на длину романтичного наряда, который позволяет оценит стройность ног Марины.

«Марина, у Вас всегда очень красивые фотографии и Вы на них великолепны!» — признается одна из комментаторов.

больше по теме Марина Юдашкина помогает спасти от смерти страдающих анорексией девочек Супруга известного модельера бросила в соцсетях клич о помощи.

«Какая красивая женщина! Годы обошли стороной. Так держать! Пример для всех», — пишет поклонница.

Напомним, не так давно Юдашкина поделилась в Сети другим любопытным снимком в парео, которые украшал принт в виде бабочек.