Риту Дакоту обманули мошенники из «благотворительных фондов»

Интересы певицы Риты Дакоты, как оказалось, не ограничиваются только творчеством, заботой о дочери или личными романтическими отношениями. Певица довольно активно и социально. В очередной своей публикации в социальной сети Instagram звезда рассказала, что уже давно занимается благотворительной деятельностью. Однако, не все и не всегда, к сожалению, бывают честны.

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Артистка перечисляет всевозможные фейковые сборы денег на несуществующие операции маленьким детям, экстренные сборы средств на, якобы, сбитых собак или для инвалидов, нуждающихся в коляске, с одними и теми же фотографиями.

Звезда вспоминает, что сама перевела какой-то девочке крупную сумму на лечение собаки, которой, как выяснилось позже и не было никогда. Что с собакй и девочкой теперь неизвестно — аккаунт исчез. Певица отмечает, что обманывая людей, преступники просто уничтожают человеческое желание помогать другим, веру в сострадание. И, в конце концов, отнимают деньги у тех, кому они действительно нужны.

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Напомним, сейчас все внимание певицы сосредоточено на воспитании дочки Мии, которую она родила от певца Влада Соколовского. Прошедший после развода год звезда переживала очень тяжело, но справилась со стрессом. Сейчас, поговаривают, сердце звезды снова занято.