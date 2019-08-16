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НТВ покажет шоу непрофессиональных водителей «Россия рулит!»

В ближайшие дни телеканал начинает съемки уникальной программы.

НТВ покажет шоу непрофессиональных водителей «Россия рулит!»
Николай Фоменко. Фото: пресс-служба НТВ

В новом телевизионном сезоне новые или обновленные программы в качестве сюрприза готовят многие каналы. Но будет среди новинок и действительно уникальное шоу, героями которого станут не повара, танцоры или певцы, а самые обычные непрофессиональные водители. И ничего грандиознее за последние два года НТВ еще не делал.

В кастинге участвовало больше тысячи водителей со всей России, а в финал попали только 70 человек в возрасте от 20-ти до 80-ти лет. Они-то и будут показывать всевозможные трюки, играть на машине в хоккей, футбол, городки, баскетбол и боулинг. Чтобы испытание считалось пройденным, участнику нужно получить три ответа «ДА!» от членов жюри. Те же, кто испытание не пройдет, проект покинет.

Всего авторами запланировано семь отборочных этапов, где участники покажут, на что способны за рулём, два полуфинала, где героям достанутся особенно сложные задания, и финал.

Судить состязания водителей будут первый российский пилот «Формулы-1», Виталий Петров и автомобильный эксперт, в прошлом автогонщик Михаил Горбачев. Кроме того, будет право голоса и у ведущего шоу Николая Фоменко. Пару ему составит актриса Полина Максимова, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

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НТВ покажет шоу непрофессиональных водителей «Россия рулит!»
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