Дарья Мороз призналась, что Богомолов зарабатывал меньше нее

На видео платформе START вышел первый выпуск ток-шоу «Содержанки», гостями которого стали Сабина Ахмедова, Дарья Жук, которая сменила в режиссерском кресле Константина Богомолова, а также бывшая супруга режиссера Дарья Мороз.

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Кстати, в эфире актриса призналась, что в пору начала их семейной жизни, она зарабатывала больше своего знаменитого и востребованного мужа.

«Да, так получилось, и когда я рожала ребенка, это было сложно, потому что я не работала, а потом все изменилось», — рассказывает звезда.

Кроме того, Дарья отметила, что сейчас к своей работе относится спокойнее. И если ее избранник изъявит желание полностью содержать ее, она не задумываясь согласится, поскольку в настоящее время профессия актрисы для Мороз – только профессия.

Напомним, сейчас Константин Богомолов уже готовится к официально объявленной свадьбе с телеведущей Ксенией Собчак. Хотя путь к счастью для будущих супругов был довольно тернист. Чего только стоит эпическая драка режиссера с мужем, тогда еще, Собчак Максимом Виторганом.

Кстати, в эфире шоу также стало известно, что роль карьеристки Натальи во втором сезоне «Содержанок» получила звезда «Мажоров» Любовь Аксенова.