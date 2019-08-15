Умер композитор и пианист Армен Мерабов

15 августа джазовый продюсер Виктор Радзилевский сообщил трагическую новость о том, что из жизни ушел один из самых известных российских композиторов Армен Мерабов. Только 10 июня музыкант и пианист отметил свой 44-й день рождения.

О том, что стало причиной внезапной смерти супруга джазовой звезды Мариам Мерабовой, не сообщается. Как нет пока информации и о том, где и когда состоятся прощание и похороны музыканта.

Уход Мерабова продюсер и певица Анжелика Алферова назвала ударом по всему джазовому и музыкальному сообществу в целом. Она рассказала, что общалась с композитором за неделю до его смерти, и ничто не предвещало беды – было много меха и планов на ближайшее будущее, пишет armeniasputnik.

Напомним, 21 год назад Армен Мерабов и его супруга Мариам создали джазовый коллектив «Мирайф», который стал самым востребованным в стране. Он успешно гастролировал и увеличивал число поклонников.