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Умер композитор и пианист Армен Мерабов

Музыканту было всего 44 года.

Умер композитор и пианист Армен Мерабов
Армен Мирабов. Фото: facebook

15 августа джазовый продюсер Виктор Радзилевский сообщил трагическую новость о том, что из жизни ушел один из самых известных российских композиторов Армен Мерабов. Только 10 июня музыкант и пианист отметил свой 44-й день рождения.

О том, что стало причиной внезапной смерти супруга джазовой звезды Мариам Мерабовой, не сообщается. Как нет пока информации и о том, где и когда состоятся прощание и похороны музыканта.

Уход Мерабова продюсер и певица Анжелика Алферова назвала ударом по всему джазовому и музыкальному сообществу в целом. Она рассказала, что общалась с композитором за неделю до его смерти, и ничто не предвещало беды – было много меха и планов на ближайшее будущее, пишет armeniasputnik.

Напомним, 21 год назад Армен Мерабов и его супруга Мариам создали джазовый коллектив «Мирайф», который стал самым востребованным в стране. Он успешно гастролировал и увеличивал число поклонников.

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джазкомпозиторМариам МерабовапианистУмер Армен Мерабов

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Умер композитор и пианист Армен Мерабов
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