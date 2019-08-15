Любовь Аксенова сыграет во второй части «Содержанок»

Первый выпуск ток-шоу «Содержанки Special» вышел 15 августа на видеосервисе START. В студии зрители смогли увидеть Дарью Мороз, Сабину Ахмедову, нового режиссера сериала Дарью Жук, а также генерального продюсера фильма Ирину Сосновую.

больше по теме Собчак и Богомолов тщательно избегали друг друга на премьере сериала «Содержанки» Между тем ведущая сыграла одну из ролей в новой многосерийной картине известного режиссера.

Темой первого выпуска шоу стали деньги. Актрисы высказали свое отношение к монетам и купюрам, обсудили моменты, не вошедшие в серии первого сезона картины, вспомнили об ухаживаниях мужчин и даже выяснили, почему фанаты страшнее фанаток.

Кроме того, в эфире создатели второй части скандального сериала объявили, к команде красавиц-актрис присоединится и звезда сериала «Мажор» Любовь Аксенова, которой досталась роль карьеристки Натальи.

На съемках «Содержанки Special» артистка вспомнила историю, рассказанную ее приятелями, о том, как мошенники продали встречу с актрисой мужчине на одном из сайтов в интернете. Потенциальный кавалер заплатил за нее 15 тысяч долларов.

Напомним, первый сезон фильма, режиссером которого стал Константин Богомолов, вызвал большой зрительский интерес и резонанс. Одним из часто задаваемых вопросов стал вопрос об обилии постельных сцен в фильме. Комментируя это, актриса Марина Зудина призвала не осуждать героинь сериала, а порадоваться за них.