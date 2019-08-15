НОВОСТИ

Любовь Аксенова сыграет во второй части «Содержанок»

Звезде сериала «Мажор» досталась роль карьеристки Натальи.

Любовь Аксенова сыграет во второй части «Содержанок»
Любовь Аксенова. КАДР ИЗ СЕРИАЛА "МАЖОР"

Первый выпуск ток-шоу «Содержанки Special» вышел 15 августа на видеосервисе START. В студии зрители смогли увидеть Дарью Мороз, Сабину Ахмедову, нового режиссера сериала Дарью Жук, а также генерального продюсера фильма Ирину Сосновую.

Темой первого выпуска шоу стали деньги. Актрисы высказали свое отношение к монетам и купюрам, обсудили моменты, не вошедшие в серии первого сезона картины, вспомнили об ухаживаниях мужчин и даже выяснили, почему фанаты страшнее фанаток.

Кроме того, в эфире создатели второй части скандального сериала объявили, к команде красавиц-актрис присоединится и звезда сериала «Мажор» Любовь Аксенова, которой досталась роль карьеристки Натальи.

На съемках «Содержанки Special» артистка вспомнила историю, рассказанную ее приятелями, о том, как мошенники продали встречу с актрисой мужчине на одном из сайтов в интернете. Потенциальный кавалер заплатил за нее 15 тысяч долларов.

Напомним, первый сезон фильма, режиссером которого стал Константин Богомолов, вызвал большой зрительский интерес и резонанс. Одним из часто задаваемых вопросов стал вопрос об обилии постельных сцен в фильме. Комментируя это, актриса Марина Зудина призвала не осуждать героинь сериала, а порадоваться за них.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дарья МорозЛюбовь Аксеновановая рольсериал "Содержанки"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Любовь Аксенова сыграет во второй части «Содержанок»
Интересно?
Поделись с друзьями: