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Маркл «позировала» с Миддлтон за два года до встречи с Гарри

Фанаты обнаружили редкий снимок, где Меган держит в руках журнал, героиней которого в 2014 году стала герцогиня Сассекская.

Маркл «позировала» с Миддлтон за два года до встречи с Гарри
Найден невероятный снимок Меган с Кейт задолго до их знакомства. Фото: Global Look Press

Задолго до знакомства с принцем Гарри будущая герцогиня Сассекская сделала снимок, держа в руках журнал, на обложке которого была изображена ее будущая родственница Кейт Миддлтон.

Невероятное фото «раскопали» королевские фанаты. Оно было сделано в 2014 году. Обложка издания, которое демонстрирует Меган Маркл, еще больше привлекает к себе взгляд благодаря надписи, расположенной чуть ниже изображения герцогини Кембриджской, —  «БЛИЗНЕЦЫ».

Фото Меган с Кейт до встречи с ней. Фото.
Найдено фото Меган с Кейт до их знакомства. Фото: @_DUCHESS_OF_SUSSEXINSTAGRAM
Фото Меган с Кейт до встречи с ней. Фото.
Найдено фото Меган с Кейт до их знакомства. Фото: @_DUCHESS_OF_SUSSEXINSTAGRAM

В то время Кейт ждала второго ребенка и таблоид ошибочно решил, что она родит сразу двоих детей.

Герцогиня Сассекская, которая в то время была актрисой, стоит рядом с заместителем редактора издания U Magazine. Оказалось она там неслучайно — ее пригласили дать интервью, в котором она призналась, что ее любимой моделью солнцезащитных очков были «авиаторы» от Ray Ban.

Фото было сделано за несколько лет до того, как Меган начал встречаться в принцем Гарри и явно не предполагала, что породнится с Кейт.

В то время Кейт хоть и была беременной, но не двойней. Она родила принцессу Шарлотту 2 мая 2015 года.

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Маркл «позировала» с Миддлтон за два года до встречи с Гарри
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