НОВОСТИ

Собчак оскорбила Эрика Робертса, пожелавшего получить российское гражданство

Голливудский актер побывал в Сочи на турнире по боевому самбо.

Собчак оскорбила Эрика Робертса, пожелавшего получить российское гражданство
Ксения Собчак/instagram.com/xenia_sobchak/

Эрик Робертс, прославившийся в 90-е годы, играя плохих парней, в последнее время зачастил в Россию и уже не раз заявлял о своем желании получить российский паспорт. Впервые актер заговорил об этом в прошлом году, когда посетил фестиваль мотивационного кино и спорта в Ростове-на-Дону.
Нынешним летом Эрик, обладатель черного пояса по тхэквондо, прибыл в Сочи на турнир по боевому самбо и снова озвучил ту же идею.

Вполне мирное желание Робертса вызвало гнев со стороны телеведущей и светской львицы Ксении Собчак.
«Да что ж все сбитые летчики к нам стремятся! Ладно бы Ди Каприо, но нет…» — написала звезда в своем Телеграм-канале.
Упоминая «сбитых летчиков», Собчак, видимо, имела в виду Жерара Депардье и Стивена Сигала, получивших российское гражданство. Кстати, Сигал успел еще и жениться, но не на русской, а на монголке. Теперь Сигал говорит, что он русский монгол.

Сложится ли дальнейшая история Робертса с получением российского паспорта, пока не известно. Эрик заявил, что он хотел бы иметь двойное гражданство: США и России.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения СобчакЛеонардо ДиКаприоЭрик Робертс

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак оскорбила Эрика Робертса, пожелавшего получить российское гражданство
Интересно?
Поделись с друзьями: