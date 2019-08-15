Лиза Галкина и дочь Орбакайте устроили пикник в детской

А Гарри покатался с Клавдией на качелях в городском парке.

Несмотря на то, что дочь Галкина и Пугачевой младше Клавдии Земцовой на два года, Лиза приходится дочери Орбакайте тетей. Разница в статусе не мешает девочкам дружить и чудесно проводить вместе время. В Сети появилось видео, где 7-летняя Клава и 5-летняя Лиза играют в детской.

Автор ролика — Максим Галкин. Снимая малышек, он восклицает: «А у девчонок пикник. Как вы тут едите вкусно».

Девочки разложили тарелки и чашки из кукольного набора, рассадили вокруг игрушки, взяли по бутерброду и устроили пикник прямо на кровати.

На другом видео Клавдия и Гарри катаются вместе на соседних качелях в обычном парке. Вокруг них спокойно ходят прохожие, не обращая никакого внимания на звездных детей и не хватаясь за мобильные для съемки. Нет никакого сомнения в том, что малышей связывает дружба.

Кстати, не так давно появились слухи о том, что у Аллы Пугачевой разладились отношения со старшей дочерью Кристиной. Якобы Орбакайте ревнует мать к младшим брату и сестре. Но все совместные видео членов большого семейства свидетельствуют о том, что они любят друг друга и рады проводить вместе время.