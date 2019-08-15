Опрос: Кейт Миддлтон оказалась популярнее Меган Маркл

Сайт YouGov составил рейтинг популярности членов королевской семьи. В опросе приняли участие 9000 респондентов.
«Золото» досталось Елизавете II — за нее отдали голоса 72%. Примечательно, что всего 1% голосов до своей венценосной бабушки не добрал принц Гарри.
Несмотря на впечатляющее «серебро», рейтинг новоиспеченного отца за прошедший год упал на 6% по сравнению с октябрем прошлого года.
Его брат Уилл набрал 69%, что тоже меньше, чем в 2018 году, а Меган Маркл с прошлогодних 55% скатилась до шестой строчки рейтинга с 49%.
Кейт Миддлтон единственная из «великолепной четверки», кто остался на прежнем месте — за нее стабильно отдали голоса 64%.
Принц Филипп оказался на пятом месте (55%), а Чарльз — на седьмом (48%). За ними следуют принцесса Анна (46%), Зара Филиппс (42%), Софи и Камилла набрали по 29%, а принц Эдвард — 26%.
Последние три строчки заняли принцессы Евгения и Беатрис (25% и 24% соответственно), а аутсайдером стал их отец, принц Эндрю (21%).
А кто больше всего из членов королевской семьи нравится вам?