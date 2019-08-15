Опрос: Кейт Миддлтон оказалась популярнее Меган Маркл

Сайт YouGov обнародовал результаты исследования общественного мнения, которое проводилось с июня 2018 по июнь 2019 года.

Сайт YouGov составил рейтинг популярности членов королевской семьи. В опросе приняли участие 9000 респондентов.

«Золото» досталось Елизавете II — за нее отдали голоса 72%. Примечательно, что всего 1% голосов до своей венценосной бабушки не добрал принц Гарри.

Несмотря на впечатляющее «серебро», рейтинг новоиспеченного отца за прошедший год упал на 6% по сравнению с октябрем прошлого года.

Его брат Уилл набрал 69%, что тоже меньше, чем в 2018 году, а Меган Маркл с прошлогодних 55% скатилась до шестой строчки рейтинга с 49%.

Кейт Миддлтон единственная из «великолепной четверки», кто остался на прежнем месте — за нее стабильно отдали голоса 64%.

Принц Филипп оказался на пятом месте (55%), а Чарльз — на седьмом (48%). За ними следуют принцесса Анна (46%), Зара Филиппс (42%), Софи и Камилла набрали по 29%, а принц Эдвард — 26%.

Последние три строчки заняли принцессы Евгения и Беатрис (25% и 24% соответственно), а аутсайдером стал их отец, принц Эндрю (21%).

А кто больше всего из членов королевской семьи нравится вам?