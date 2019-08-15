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«Спасибо за сына»: бывшая жена Башарова впервые стала мамой

Екатерина Архарова родила малыша в одной из столичных клиник.

«Спасибо за сына»: бывшая жена Башарова впервые стала мамой
Екатерина Архарова и ее муж. фото: instagram.com/arharovakatya/

Екатерина Архарова в начале этого года перестала скрывать, что ждет ребенка. Для 44-летней актрисы эта беременность стала первой. Она планировала, что поедет рожать в Италию, но в последний момент планы изменились. Утром 15 августа Екатерина поделилась снимком из роддома, демонстрируя огромный живот. «Ну с Богом!» — написала она.

Спустя несколько часов стало известно, что Екатерина родила первенца. Первым, конечно, ее поздравил с этим событием супруг, бизнесмен Артем Илясов. Он опубликовал фото с возлюбленной в соцсети.

«Моя родная! Катюша, спасибо за сына! Теперь я папа…. самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо!» — написал мужчина.

Сама Екатерина пока не делала публикаций на своей странице. Скорее всего, она отдыхает после родов и пытается привыкнуть к новому статусу — она мама.

Напомним, что Архарова один год состояла в браке с Маратом Башаровым. Они со скандалом развелись в 2014 году. Девушка на всю страну заявила, что популярный актер поднимал на нее руку. Уже позже другая жена телеведущего тоже обвинит его в рукоприкладстве.

Вскоре после развода Екатерина обрела свое счастье, встретив управляющего рыбным рестораном Артёма. Они сыграли свадьбу прошлым летом.

 Teleprogramma.pro поздравляет супругов с пополнением!

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Тэги:

беременность и родыЕкатерина АрхароваЗвездные детиМарат Башаров

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«Спасибо за сына»: бывшая жена Башарова впервые стала мамой
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