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Королевская семья засыпала принцессу Анну поздравлениями с 68-летием

Одна из самых занятых королевских особ 15 августа отмечает день рождения.

Королевская семья засыпала принцессу Анну поздравлениями с 68-летием
Елизавета II поздравила принцессу Анну с днем рождения. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Принцесса Анна является единственной дочерью и вторым по счету ребенком королевы Елизаветы II и принца Филиппа. 15 августа ей исполнилось 68 лет.

Члены королевской семьи буквально засыпали именинницу поздравлениями — ими пестрят как Instagram-аккаунты, так и официальные странички Twitter.

В официальном профиле Елизаветы II выложена совместная фотография Ее Величества с принцессой Анной, где обе венценосные дамы счастливо улыбаются. На другом фото Ее Высочество в военной форме пожимает руку полковнику.

Особо впечатляет снимок с охоты, где бесстрашная Анна держит на руке, одетой в крагу, сокола.

В Twitter королевской семьи также сообщается, что сейчас у Анны насыщенный график встреч и она находится в разъездах по стране и за рубежом.

Стоит отметить, что принцесса идет «ноздря в ноздрю» со своим старшим братом Чарльзом, попеременно меняясь с ним местами в рейтинге самых занятых королевских особ.

День рождения принцессы Анны. Скриншот.
Поздравления принцессе Анне. Скриншот:twitter.com/RoyalFamily
День рождения принцессы Анны. Скриншот.
Поздравления принцессе Анне. Скриншот:twitter.com/RoyalFamily

В 2016 году она взяла «серебро», посетив 509 мероприятий, а годом ранее — «золото» с внушительной цифрой — 544, что в два раза больше, чем у Уильяма, Кейт и Гарри вместе взятых.

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Британская королевская семьядень рожденияЕлизавета IIКоролева Елизавета IIПринцесса Анна

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Королевская семья засыпала принцессу Анну поздравлениями с 68-летием
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