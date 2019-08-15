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Помощник Джигарханяна рассказал, когда актер вернется домой

Артур Согомонян заверил, что артист чувствует себя хорошо.

Помощник Джигарханяна рассказал, когда актер вернется домой
Армен Джигарханян. фото: globallookpress.com

Армен Джигарханян в 2017 году с громким скандалом развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской. С того момента здоровье 83-летнего актера сильно пошатнулось. Только за этот год он был госпитализирован пять раз. 14 августа вновь появились слухи, что мужчина оказался в больнице. Однако данные разнятся. Они стали утверждать, что артист лег на плановое обследование, а другие сообщили, что артисту необходима операция.

Teleprogramma.pro связалась с близким другом и помощником Армена Борисовича Артуром Согомоняном. Он заверил, что жизни актера ничего не угрожает. По его словам, Джигарханян просто проходит запланированное обследование перед новым театральным сезоном. Также обычно раз в два месяца ему капают препараты для поднятия иммунитета.

«Он в хорошем настроении и с нетерпением ждет, когда его выпишут. В понедельник Армен Борисович будет в строю. Это крайний срок», — добавил Артур.

Армен Джигарханян. фото
Армен Джигарханян ждет выписки. фото: globallookpress.com

Помощник артиста подчеркнул, что не знает, кто распространяет ложную информацию и зачем. Напомним, что ранее друг Джигарханяна, продюсер Марк Рудинштейн, заверил в беседе с порталом Teleprogramma.pro, что у актера обострился сахарный диабет. Он тоже стал утверждать, что через несколько дней его друга должны выписать их больницы.

Незадолго до госпитализации, в начале августа, Армен Борисович приехал на открытие сезона в свой театр. Тогда он выглядел здоровым и бодрым. Очевидцы говорили, что артист шутил и общался с сотрудниками театра, интересуясь, как поживают их близкие.

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Помощник Джигарханяна рассказал, когда актер вернется домой
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