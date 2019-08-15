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«Надо снимать кино!»: Бондарчук высказался о посадке самолета в поле

Режиссера восхитил подвиг капитана лайнера Дамира Юсупова, совершившего со своим экипажем аварийную посадку под Жуковским.

«Надо снимать кино!»: Бондарчук высказался о посадке самолета в поле
Федор Бондарчук/instagram.com/fedor_bondarchuk_original/

Ленты звезд в социальных сетях пестрят видео и фото чуда, которое произошло в связи с аварийной пoсадкой российского лайнера вскоре после взлета. Экипаж посадил самолет на кукурузном поле, все 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы. Режиссер Федор Бондарчук также остался под большим впечатлением от произошедшего. «Да, про эту историю надо снимать кино!» — заявил он «КП».

Бондарчук принимает участие в съемках нового сериала «Кухня. Война за отель», который является продолжением сразу двух успешных лент СТС «Отель Элеон» и «Кухня». В разговоре с журналистом Бондарчук заметил, что идеи у Федора есть. «Я уже звоню авторам», — признался режиссер и в то же время заявил, что пока не стоит опережать события.

Напомним, аварийная посадка произошла после того, как через несколько секунд после взлета в двигатели попали птицы. Когда стало понятно, что до аэропорта не дотянуть, командир экипажа Дамир Юсупов принял решение сажать лайнер на кукурузное поле.

Интересна и личная история капитана. После окончания школы он не смог осуществить мечту стать летчиком и получил юридическое образование. Только в 33 года он окончил летную школу. Капитаном Дамир стал всего год назад. Он женат, у него растут двое детей.

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киносамолетФедор Бондарчук

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«Надо снимать кино!»: Бондарчук высказался о посадке самолета в поле
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