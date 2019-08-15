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Массаж и приемы самообороны: названы необходимые навыки королевской няни

Стать английской Мэри Поппинс, как оказалось, не так просто.

Массаж и приемы самообороны: названы необходимые навыки королевской няни
Чтоб стать няней королевских отпрысков необходимо окончить престижное учебное заведение. Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания" (1983)

Детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма часто можно видеть в компании няни, когда их родителям нужно отъехать по делам.

Желающих попасть в королевскую семью в этом качестве, наверняка, найдется немало. Однако стать английской Мэри Поппинс, как оказалось, совсем не просто.

Для этого необходимо не только любить детей, но обладать определенными навыками и умениями.

Прежде всего кандидат должен закончить Северный колледж, где обучают нянь для аристократических семейств. Для получения степени бакалавра нужно проучиться на дневном отделении три года.

Там будущим няням предстоит изучить курс «Развитие в первые годы жизни и обучение», «Поведение детей и коммуникации» и многое другое. Чтобы получить престижный диплом Северного колледжа, нужно будет проучиться еще и четвертый год.

В курс входят такие дисциплины, как «Общение на практике», «Еда и питание», «Игра и обучение» и «Шитье».

Ко всему этому добавляются курсы самообороны и обеспечению безопасности, а также уроки по информационной безопасности, курсы по детскому массажу и остеопатии, умению работать на воде, а также вождению по дороге со скользким покрытием, пишет Hello!

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Британская королевская семьявакансияняня

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Массаж и приемы самообороны: названы необходимые навыки королевской няни
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