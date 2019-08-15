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Лопырева поздравила Тимати, опубликовав его клип со своим участием

Известный рэпер отмечает 35-летний юбилей.

Лопырева поздравила Тимати, опубликовав его клип со своим участием
Виктория Лопырева/instagram.com/lopyrevavika/

36-летняя Виктория Лопырева, получившая в 2003 году титул «Мисс Россия», снималась в клипах у разных музыкантов, в том числе у Филиппа Киркорова, Влада Топалова, Дмитрия Маликова и не раз — в роликах Николая Баскова, за которого едва не вышла замуж. Однако, судя по тому с каким энтузиазмом на своей странице в Instagram Виктория отозвалась о работе с Тимати для его клипа Forever, именно он оставил в памяти красавицы неизгладимое впечатление. Виктория поздравила друга с днем рождения — 15 августа Тимати исполнилось 36 лет — и опубликовала ролик десятилетней давности. В клипе у Тимати Виктория играет блистательную соблазнительницу и на мгновение появляется в кадре в блестящем бикини. Песню наш музыкант записал совместно с известным американским R&B-певцом и композитором Mario Winans.

«Мы уже не начинали, но еще были далеки до пика карьерных успехов. Так приятно видеть, как люди, которых ты знаешь почти с самого начала, становятся кумирами миллионов!» — подписала ролик модель и пожелала Тимати здоровья и долгих лет жизни.

К словам Лопыревой присоединились многие ее подписчики, также не пожалевшие добрых слов в адрес музыканта.

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Виктория ЛопыреваДмитрий МаликовТиматиФилипп Киркоров

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Лопырева поздравила Тимати, опубликовав его клип со своим участием
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