Помощница Петросяна впервые «засветила» юмориста на страничке в соцсетях

Помощница юмориста Евгения Петросяна, тридцатилетняя Татьяна Брухунова, невольно «засветила» возлюбленного на своей страничке в сторис Instagram. Пара сейчас отдыхает в Ялте. В один из дней влюблённые отправились в Массандровский дворец императора Александра III. Для них была организована экскурсия.

На кадрах можно увидеть, как экскурсовод что-то оживленно рассказывает парочке. Татьяна Брухунова в это время вела запись. В какой-то момент она показала Евгения Петросяна, который задаёт экскурсоводу вопрос. После этого она резко перевела камеру телефона в сторону. Других людей рядом не видно. Судя по всему, Петросян и Брухунова не поскупились на индивидуальную экскурсию.

Отметим, что Татьяна Брухунова никогда не публиковала на своей страничке в Instagram Евгения Петросяна. При этом можно было догадаться, что они отдыхают вместе. Влюблённые активно фотографировали друг друга. Несколько раз журналисты заставали парочку на театральных постановках, куда они приходили вдвоем.

В конце прошлого года Татьяна Брухунова впервые рассказала о своем романе с Евгением Петросяном. Она заявила, что сатирику было очень тяжело после расставания с женой Еленой Степаненко. Она пришла в тот момент на помощь и вытащила юмориста из психологической «ямы».