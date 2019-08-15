Могилу Людмилы Ивановой из «Служебного романа» разграбили вандалы

Три года назад ушла из жизни королева эпизодов Людмила Иванова. Стало известно, что с могилы популярной советской актрисы пропал портрет и табличка с указанием ее имени.

Почитатели таланта теперь не могут отдать дань ее памяти, написала «Экспресс-газета». Родственники актрисы сообщили изданию, что это положение временное. В настоящий момент они разрабатывают эскиз будущего большого памятника. Однако готов он будет только весной. И все это время, получается, могилу смогут посетить только самые близкие родственники Ивановой, знающие расположение могилы на Пятницком кладбище Москвы наизусть.

Напомним, актриса ушла из жизни в 83 года 7 октября 2016 года, пережив на 5 лет мужа Валерия Миляева и на 6 лет младшего сына Александра. В последние годы она сильно болела и уже не хотела жить, страдая из-за ухода близких ей людей.