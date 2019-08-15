НОВОСТИ

Могилу Людмилы Ивановой из «Служебного романа» разграбили вандалы

Захоронение теперь не имеет опознавательных знаков.

Могилу Людмилы Ивановой из «Служебного романа» разграбили вандалы
Людмила Иванова /globallookpress.com

Три года назад ушла из жизни королева эпизодов Людмила Иванова. Стало известно, что с могилы популярной советской актрисы пропал портрет и табличка с указанием ее имени.

Почитатели таланта теперь не могут отдать дань ее памяти, написала «Экспресс-газета». Родственники актрисы сообщили изданию, что это положение временное. В настоящий момент они разрабатывают эскиз будущего большого памятника. Однако готов он будет только весной. И все это время, получается, могилу смогут посетить только самые близкие родственники Ивановой, знающие расположение могилы на Пятницком кладбище Москвы наизусть.

Напомним, актриса ушла из жизни в 83 года 7 октября 2016 года, пережив на 5 лет мужа Валерия Миляева и на 6 лет младшего сына Александра. В последние годы она сильно болела и уже не хотела жить, страдая из-за ухода близких ей людей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Людмила Ивановаслужебный романсмертьсмерть актрисыфильм "Служебный роман"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Могилу Людмилы Ивановой из «Служебного романа» разграбили вандалы
Интересно?
Поделись с друзьями: