Источник: принц Джордж и принцесса Шарлотта научились ладить друг с другом

Не секрет, что братья и сестры не всегда ладят друг с другом. Об этом знают все, у кого есть младшие, старшие братья-сестры. Несмотря на привязанность друг другу ссоры и драки, а затем примирения наверняка случались у всех.

Тем более любопытно, как с этим обстоят дела у 6-летнего Джорджа и 4-летней Шарлотты. По словам источника, между старшими детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма установились дружеские отношения.

Они научились поддерживать друг друга, так как до них дошло понимание, что значит быть членом не простой, а королевской семьи. «Они почти одного возраста и много времени проводят вместе. Они обожают игры с товарищами и быстро учатся друг у друга», — говорит инсайдер.

При этом Шарлотта более дерзкая из них двух, в то время как Джордж, как и положено будущему наследнику трона, более сдержан, пишет People.

Наглядный пример — недавняя королевская регата. Пока Шарлотта демонстрировала язык изумленной публике, Джордж, пользуясь случаем, впервые съел муравья.