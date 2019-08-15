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Британские СМИ назвали героями экипаж «Уральских авиалиний»

Пилоты экстренно посадили лайнер прямо на кукурузное поле в Подмосковье.

Британские СМИ назвали героями экипаж «Уральских авиалиний»
Дамир Юсупов и Георгий Мурзин/instagram.com/guberniev_dmitry/?utm_source=ig_embed

Сразу несколько британских СМИ назвали поступок пилотов самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» героическим.

Напомним, 15 августа лайнер, следовавший рейсом Жуковский – Симферополь попал в аварийную ситуацию из-за залетевших в двигатель птиц.

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин приняли решение приземлиться на кукурузное поле «брюхом». Буквально через 15 минут им это удалось сделать. Загоревшийся двигатель во время посадки отвалился.
В самолете на момент аварии было 226 пассажиров, всех людей смогли эвакуировать. Травмы получили 23 человека.

Как сообщает таблоид The Sun, Дамир Юсупов с раннего детства грезил самолетами, но осуществил свою мечту стать летчиком только в 32 года. К настоящему моменту он налетал приблизительно 2000 часов.

Напомним, Ксения Собчак солидарна с английскими СМИ, расценивая поступок Дамира Юсупова как героический. Она поблагодарила пилота в своем блоге за подаренную ей веру в профессионализм.

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Британские СМИ назвали героями экипаж «Уральских авиалиний»
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