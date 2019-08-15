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Разин объявил об уходе Шатунова из группы «Ласковый май»

Между продюсером и музыкантом пробежала черная кошка.

Разин объявил об уходе Шатунова из группы «Ласковый май»
Разин объявил об уходе Шатунова из "Ласкового мая"/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что солист коллектива Юра Шатунов отказался от группы и больше не будет с ней гастролировать. По словам Разина, его давний друг и коллега решил не исполнять легендарные песни «Ласкового мая». Более того, через своего представителя он запретил музыкантам группы петь композиции, которые он написал специально для своего альбома.

«Представители правообладателя ООО «Честная музыка» официально обратились к Юре Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы «Ласковый май», на что он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах», — заявил Андрей Разин.

Как сказал продюсер, теперь песни «Ласкового мая» можно будет услышать только в исполнении самого Разина. Сам он сделает все возможное, чтобы поклонников у группы не стало меньше.

Продюсер подчеркнул, что крутить по радио песни «Ласкового мая» в исполнении Разина разрешено. При этом он сказал, что теперь Шатунов лишен возможности петь хиты «Ласкового мая» на своих концертах. Прав у него нет. Исполнять бывший солист будет исключительно свой репертуар.

Отметим, что Юра Шатунов не так давно испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Группа «Ласковый май» отправилась в концертный тур по городам России, но была вынуждена прервать свои выступления. Шатунова экстренно доставили в столицу. Ему поставили диагноз – воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Чуть позже Андрей Разин благодарил врачей, которые помогали Шатунову. Через какое-то время исполнитель, подлечившись в столице, навестил продюсера в Сочи. Как известно, у Разина в южном городе есть свой отель, куда ездят отдыхать туристы. На верхних этажах находится и номер Юры Шатунова. Что теперь с ним будет неизвестно.

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Андрей Разингруппа "Ласковый май"МоскваСочиЮра Шатунов

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Разин объявил об уходе Шатунова из группы «Ласковый май»
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