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Жанна Эппле рассказала об обиде на нее Станислава Садальского

Как заявила актриса, коллега считает ее алчной женщиной.

Жанна Эппле рассказала об обиде на нее Станислава Садальского
Жанна Эппле не ладит со Станиславом Садальским/globallookpress.com

Актриса Жанна Эппле стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии у ведущей разговор зашел об их общем друге популярном актере Станиславе Садальском. Алла Довлатова спросила, не забыла ли подруга поздравить товарища с днем рождения, которое он отмечал несколько дней назад.

Станислав Садальский. Фото
Садальский обиделся на Жанну Эппле/globallookpress.com

«Если честно, мы почти не общаемся. Видимся очень редко. Он, кстати, на меня за это сильно обижается и называет алчной женщиной. Но я скажу, что мы с ним никогда близко не дружили. Были только партнерами на съемочной площадке. Я даже всегда с ним общаюсь на «вы»», — заявила известная актриса. При этом она заметила, что Садальский всегда неровно дышал именно к Довлатовой. Ведущая очень удивилась этому факту.

Довлатова также попросила прокомментировать Эппле ее недавнее громкое заявление. Не так давно актриса в одном из интервью говорила, что для нее очень важное место в жизни занимает секс.

«Я действительно очень тактильная, гиперчувствительная. Мне нужен по жизни нежный мужчина. Мне хватает пятнадцати минут, чтобы понять — мой это человек или нет. Это проявляется в мелочах. Как он чувствует твои желания. Кроме того, я определю хороший мужчина любовник или нет по тому, как он водит машину. Если движения за рулем плавные, то значит он мне идеально подходит, а если резко дергается с места, значит нам не по пути», — заявила актриса.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваЖанна ЭпплеСтанислав Садальский

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Жанна Эппле рассказала об обиде на нее Станислава Садальского
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