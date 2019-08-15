Жанна Эппле рассказала об обиде на нее Станислава Садальского

Актриса Жанна Эппле стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии у ведущей разговор зашел об их общем друге популярном актере Станиславе Садальском. Алла Довлатова спросила, не забыла ли подруга поздравить товарища с днем рождения, которое он отмечал несколько дней назад.

«Если честно, мы почти не общаемся. Видимся очень редко. Он, кстати, на меня за это сильно обижается и называет алчной женщиной. Но я скажу, что мы с ним никогда близко не дружили. Были только партнерами на съемочной площадке. Я даже всегда с ним общаюсь на «вы»», — заявила известная актриса. При этом она заметила, что Садальский всегда неровно дышал именно к Довлатовой. Ведущая очень удивилась этому факту.

Довлатова также попросила прокомментировать Эппле ее недавнее громкое заявление. Не так давно актриса в одном из интервью говорила, что для нее очень важное место в жизни занимает секс.

«Я действительно очень тактильная, гиперчувствительная. Мне нужен по жизни нежный мужчина. Мне хватает пятнадцати минут, чтобы понять — мой это человек или нет. Это проявляется в мелочах. Как он чувствует твои желания. Кроме того, я определю хороший мужчина любовник или нет по тому, как он водит машину. Если движения за рулем плавные, то значит он мне идеально подходит, а если резко дергается с места, значит нам не по пути», — заявила актриса.