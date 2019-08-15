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Миро заявила, что из естественного у Успенской остался «прокуренный голос матроса»

Блогер обвинила «королеву русского шансона» в огромном количестве пластических операций.

Миро заявила, что из естественного у Успенской остался «прокуренный голос матроса»
Успенской досталось от Лены Миро за пластические операции/globallookpress.com

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» раскритиковала певицу Любовь Успенскую. Дело в том, что недавно «королева русского шансона» обронила в соцсетях фразу, что ей доставляет огромное счастье раз в год обходиться без грима, стилистов и «наслаждаться собственной естественностью».

Как считает Лена Миро, из натурального у Любови Успенской осталась только ее печень, которая подвергнута циррозу и прокуренный голос матроса. Как считает блогер, сейчас Успенская по внешнему виду все больше похожа на известную жертву пластической хирургии Джоселин Вильденштейн.

«Я считаю, что, когда женщина заплывает за буйки с пластикой, её следует показать психиатру и проверить на предмет вменяемости. И я сейчас нисколько не преувеличиваю, если что», — заявила блогер.

Как заметила Лена Миро, Любовь Успенская уже давно стала «пластическим монстром». При этом ее разговоры про естественность, как минимум смешны. Блогер спросила своих подписчиков, как они относятся к женщинам, которые увлеклись пластикой и уже не могут остановиться.

Отметим, что Любовь Успенская далеко не первая, кому достается от Лены Миро. Не так давно блогер нелестно высказалась о фэшн-директоре ЦУМа Алле Вербер, которая ушла из жизни. В перепалку с ней в соцсетях вступила продюсер Яна Рудковская. Она заявила, что прекрасно знает о гневных постах Миро, но не понимает, зачем нужно было оскорблять человека, который уже ушел из жизни. В ответ Лена Миро выпустила сразу несколько постов, посвященных Рудковской, где вспомнила всю ее жизнь с неприятными подробностями.

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Алла ВерберАлла Вербер умерлаЛена МироЛюбовь УспенскаяЯна Рудковская

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Миро заявила, что из естественного у Успенской остался «прокуренный голос матроса»
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