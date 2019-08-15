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Глеб Панфилов опроверг информацию об инфаркте

85-летний режиссер заявил, что поездка к врачу была плановой.

Глеб Панфилов опроверг информацию об инфаркте
Борис Кудрявов/КП

Накануне, 14 августа, друзей и поклонников творчества народного артиста Глеба Панфилова напугала информация о его госпитализации.

Сообщалось, что режиссера культовых фильмов «Прошу слова», «Начало» доставили в больницу с подозрением на инфаркт.

Однако информацию опроверг сам мэтр. Глеб Анатольевич не видит причин для паники, а поездку в больницу назвал плановой. Более того, деятель кино отметил, что в ближайшее время ему предстоит еще один визит к врачам. Однако о госпитализации или тем более проблемах с сердцем не идет и речи.

«Тем, кто работает, некогда болеть», — любит повторять режиссер. Заметим, что это лето и правда выдалось у мужа Инны Чуриковой напряженным. Свой 85-летний юбилей режиссер отпраздновал на работе: кинематографист заканчивал работу над новой картиной «100 минут из жизни Ивана Денисовича» — экранизацией романа Александра Солженицына.

Съемки картины завершились и сейчас фильм на стадии монтажа. Может, и у режиссера, наконец, получится немного отдохнуть и посвятить теплые летние деньки себе и супруге.

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Глеб Панфиловздоровье звездсамочувствие

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Глеб Панфилов опроверг информацию об инфаркте
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