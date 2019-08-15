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Пассажир рассказал, что творилось в салоне упавшего «на брюхо» лайнера в Подмосковье

Самолет А-321 совершил экстренную посадку недалеко от аэропорта Жуковский.

Пассажир рассказал, что творилось в салоне упавшего «на брюхо» лайнера в Подмосковье
Авиапроисшествие случилось в Подмосковье/globallookpress.com

Один из пассажиров самолета А-321, который совершил экстренную посадку «на брюхо» в Подмосковье, Федор Галин рассказал, что творилось на борту лайнера. По словам мужчины, самолет начало трясти сразу после взлета. В салоне начали мигать лампы, появился запах гари. Все люди в салоне находились в шоке и понимали, что творится что-то неладное.


В итоге лайнер совершил аварийную посадку прямо в поле недалеко от аэропорта. Он сел «на брюхо». Всего, как утверждает Федор Галин, пострадали 15 человек. Причем травмы они получили во время эвакуации. У некоторых пострадавших есть кровотечения. Всего на борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Подоспевшим сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар в салоне.

Добавим, что по данным информагентства РИА «Новости» всего пострадали два человека. У них ушибы. Пассажирам была оказана помощь подоспевшими в оперативном порядке на место происшествия медиками.

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что происшествие случилось из-за попадания птиц в двигатель лайнера. Причем в авиакомпании сообщили, что экипаж и пассажиры не пострадали.

Произошедший случай можно сравнить с происшествием, которое случилось несколько лет назад в Америке на Гудзоне. Тогда лайнер из-за неполадок, правда, совершал посадку на воду. Также обошлось без жертв. В 2016 году по мотивам тех событий вышел фильм «Чудо над Гудзоном».

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АвиапроисшествиеАвиапроисшествие в ЖуковскомАмерикаПодмосковьеФильм "Чудо над Гудзоном"

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Пассажир рассказал, что творилось в салоне упавшего «на брюхо» лайнера в Подмосковье
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