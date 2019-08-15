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Умер народный артист Валентин Воронин

Прощание с номинантом «Золотой маски» пройдет на сцене Свердловского театра драмы.

Умер народный артист Валентин Воронин
пресс-служба Свердловского государственного академического театра драмы

Актера фильмов «Ты помнишь» и «Тем, кто остается жить» не стало в среду, 14 августа. Народный артист России Валентин Воронин ушел в возрасте 78 лет.

Большую часть жизни номинант «Золотой маски» посвятил работе в Свердловском театре драмы, где он служил с 1967 года. Коллеги актеры вспоминают, что за эти полвека он успел сыграть во всех спектаклях.

«Его герои циничны и романтичны, харизматичны и почти невзрачны, и это было и остается самым невероятным, — говорят сослуживцы. — Ведь он был и останется в наших сердцах образцом благородной мужской красоты».

Девять лет назад актер громко отпраздновал 50-летие собственной деятельности, а в прошлом году был отмечен в качестве лауреата премии губернатора Свердловской области за достижения в области искусства.
Прощание с Валентином Александровичем состоится завтра, 16 августа, на сцене родного театра.

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Валентин Воронинпрощание с актеромсмерть известных людей

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Умер народный артист Валентин Воронин
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