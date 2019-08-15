Аллу Вербер хоронили в дорогих дизайнерских нарядах и украшениях

Фэшн-директора ЦУМа Аллу Вербер, похороны которой прошли в канадском Торонто», в последний путь нарядили как принцессу. На бизнесвумен были дорогие дизайнерские наряды и украшения, которые она так любила при жизни. При этом похоронили звезду в закрытом гробу.

Оказалось, что на это было сразу две причины. Известно, что Алла Вербер скончалась от менингококкового сепсиса, крайне опасного заболевания. Родные решили не рисковать, потому что кто-нибудь мог подхватить от звезды опасную инфекцию. Данное заболевание в считанные часы вызывает поражение центральной нервной системы и тяжелый бактериальный менингит. Еще одна из причин похорон в закрытом гробу – иудейская традиция запрещает выставлять покойника на обозрение.

больше по теме Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу Многие ее друзья не смогли вовремя оформить визу и на траурной церемонии не появились.

Поминки по фэшн-директору ЦУМа также прошли в американском мегаполисе Нью-Йорк и столице России Москве. В память об Алле Вербер были устроены поминальные обеды. Правда, там решили обойтись без рыбных блюд. По одной из версий, именно после обеда в одном из ресторанов Италии морепродуктами звезда стало плохо, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Алла Вербер скончалась 6 августа на итальянском курорте. На Апеннины она приехала отдохнуть после юбилея композитора Игоря Крутого. Торжества проходили в турецком Бодруме. Маэстро исполнилось 65 лет. Алла Вербер была весела и радовалась жизни. Никто в тот момент и подумать не мог, что через несколько дней ее не станет.

Добавим, что у Аллы Вербер одевались многие модницы столицы, а также звезды шоу-бизнеса. Она водила дружбу со многими знаменитыми модельерами. При этом часто посещала столицы мировой моды – Париж и Милан. В этих городах она знакомилась с новинками одежды, которые приобретала. Потом любой желающий мог их купить в ЦУМе. Смертью звезды были шокированы многие ее друзья. Уход из жизни стал для многих неожиданным. При этом мало кто из звезд российского шоу-бизнеса улетел в Канаду. Дело в том, что многие просто не успели оформить визу. В Северную Америку ее не так-то просто сделать.

Алла Вербер за несколько недель до своей смерти была гостем на «Русском радио». В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» она рассказывала, что спит не больше пяти часов в сутки. Напряженный график она выдерживала. Правда, в последнее время искала себе помощника, который бы помогал ей решать оперативные вопросы, которые возникали каждый день. Вербер жаловалась, что молодежь сегодня не любит работать. У них много других интересов. Впрочем, она все-таки рассчитывала найти человека, который бы помогал ей в ее непростой профессии.

Похоронили Вербер в Канаде потому, что там с семидесятых годов прошлого века жила ее мать, которая эмигрировала из России. Кстати, женщине боялись сказать, что ее дочь ушла из жизни. Дело в том, что матери Алле Вербер уже 85 лет.