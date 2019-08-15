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Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи

Раньше Примадонне предъявляли претензии из-за слишком высокой бани.

Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи
Алла Пугачева. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Вокруг недвижимости звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина разгорается скандал. Юрист Ярослав Михайлов пожаловался в прокуратуру Москвы на то, что замок звезд в деревне Грязь превышает три надземных этажа и допустимую высоту в 20 метров. Коллеги адвоката с ним соглашаются, претензии правомерны, но адресовать их надо не звездам, а органам власти, которые позволили ввести такой объект недвижимости в эксплуатацию.

Кроме того, снова появились претензии чиновников к другой недвижимости Пугачевой. Речь идет о загородном доме в поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья. В начале нулевых местные органы власти выдвигали Пугачевой претензии из-за бани, которая оказалась почти на 19 метров выше положенных нормативов. Теперь же всех волнует забор, который, по мнению властей, преграждает местным жителям доступ к воде.

Из-за этого в декабре прошлого года был составлен протокол об административной ответственности и певице выписали штраф в три тысячи рублей. Но, видимо, Алла Борисовна не заплатила тот штраф. Потому что позже на нее наложили денежное наказание уже в двойном размере.

Как сообщает кр.ru, если звезда не исполнит и это решение, то Примадонне может грозить арест или обязательные работы. Впрочем, до всего этого дело вряд ли дойдет.
Как отмечает юрист Галина Бодрова, сумму штрафа могут списать с банковского счета певицы, который перед этим арестуют.

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Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи
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