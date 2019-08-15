«Очаровательная артистка» Лиза Галкина зажигательно потанцевала на банкете

На фанатской странице Гарри Галкина в социальной сети Instagram появился очередной забавный ролик, в котором снова блещут дети звездной пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

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На этот раз видео сняло во время одного из торжеств, гостями на котором стала известная семья. Под звуки классической музыки и оперного исполнения Лиза, стоя на стуле в нарядном розовом платье танцует, а Гарри – в белом пиджаке сидит и, улыбаясь, смотрит на сестру.

В комментариях это милое видео снова вызвало множество восторженных комментариев. Больше всех комплиментов, конечно, на этот раз досталось пятилетней девочки. Многие называют ее настоящей артисткой, талантливой и одаренной девочкой. Впрочем, как соглашаются многие, как может быть по-другому при такой генетике.

Напомним, близнецов Лизу и Гарри Галкину и Пугачевой в 2013 родила суррогатная мать. Сейчас все семейство отдыхает в латвийской Юрмале. Там на Рижском взморье они снимают большую виллу. Впрочем, Максим Галкин в Прибалтике совмещает приятное с полезным. Свой отпуск он периодически прерывает для концертов в разных городах Латвии.