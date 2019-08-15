Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за мат

Актер Станислав Садальский любит поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram интересными байками или историями из своей актерской тусовки. Подписчики признаются, что им очень нравятся посты звезды и они постоянно просят рассказать им что-нибудь еще.

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И вот в своей новой публикации Станислав припомнил историю знакомства актрисы Эвелины Бледанс и Джуны. Когда он привет коллегу к ясновиядщей, представил ее: «Знакомься, это Бледанс».

«Я тебе сказала Стас матом при мне не ругаться!» — строго напомнила Садальскому Джуна. На его защиту встала сама Эвелина, мол, я, правда, Бледанс.

«Я думала ты порядочная, а ты такая, как Садальский», — не унималась медиум.

И только после того, как артистка достала документы и показала их Джуне, вся троица долго смеялась. В связи с этим Станислав отмечает, что он не понимает людей, которым не нравится их фамилия, какой бы странной она ни была. Ведь, в конце концов, человек формирует «имидж» своей фамилии, а не наоборот». Об этом актер написал под снимком, на котором запечатлены как раз все герои смешной истории.

Напомним, не так давно Садальский высказался о словах Ольги Бузовой, назвавшей себя «блокадницей». И, кстати, в отличие от большинства коллег, он встал на защиту скандальной ведущей «Дома-2».