НОВОСТИ

Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за мат

Историю знакомства яновидящей и актрисы рассказал Станислав Садальский.

Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за мат
ЭВЕЛИНА БЛЕДАНС. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Актер Станислав Садальский любит поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram интересными байками или историями из своей актерской тусовки. Подписчики признаются, что им очень нравятся посты звезды и они постоянно просят рассказать им что-нибудь еще.

И вот в своей новой публикации Станислав припомнил историю знакомства актрисы Эвелины Бледанс и Джуны. Когда он привет коллегу к ясновиядщей, представил ее: «Знакомься, это Бледанс».

«Я тебе сказала Стас матом при мне не ругаться!» — строго напомнила Садальскому Джуна. На его защиту встала сама Эвелина, мол, я, правда, Бледанс.

«Я думала ты порядочная, а ты такая, как Садальский», — не унималась медиум.

И только после того, как артистка достала документы и показала их Джуне, вся троица долго смеялась. В связи с этим Станислав отмечает, что он не понимает людей, которым не нравится их фамилия, какой бы странной она ни была. Ведь, в конце концов, человек формирует «имидж» своей фамилии, а не наоборот». Об этом актер написал под снимком, на котором запечатлены как раз все герои смешной истории.

Напомним, не так давно Садальский высказался о словах Ольги Бузовой, назвавшей себя «блокадницей». И, кстати, в отличие от большинства коллег, он встал на защиту скандальной ведущей «Дома-2».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актерДжунаСтанислав СадальскийфамилияЭвелина Блёдансясновидящая

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за мат
Интересно?
Поделись с друзьями: