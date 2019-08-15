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В престижном доме Федора Бондарчука открыли хостел

Соседи знаменитого режиссера надеются, что он поможет им остановить работу заведения.

В престижном доме Федора Бондарчука открыли хостел
ФЕДОР БОНДАРЧУК И ПАУЛИНА АНДРЕЕВА ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

По слухам уже в следующем месяце, сентябре 2019 года, Федор Бондарчук и его возлюбленная, Паулина Андреева, сыграют свадьбу. После торжества супруги должны будут поселиться в престижной квартире в Брюсовом переулке. Жильем режиссер обзавелся еще в прошлом году и сейчас там полным ходом идет ремонт.

Но вот соседи звездой пары засомневались, что у молодоженов получится семейная идиллия, ведь в доме, который до последнего времени считался одним из лучших в Москве, начал работать хостел – недорогая гостиница для иностранцев. Жильцы от таких новостей пришли в ужас — их дом, где жили театральные мировые знаменитости, превратился «не пойми во что».

Так что сейчас привычная для дома атмосфера – постоянные крики, споры, гуляния. Местные уже составили документ с требованием прикрыть «лавочку». И хотя петицию подписали почти все, удастся ли жильцам закрыть хостел, неизвестно.

Потому люди пошли по своим знаменитым соседям. В этом же доме живут, например, Никас Сафонов, Илзе и Андрис Лиепа и жильцы уже обратились к ним за помощью. Теперь люди ждут, когда здесь поселится еще и Федор Бондарчук, чтобы попросить заступничества и у него, пишет «Собеседник».

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Андрис Лиепазвездная свадьбаИлзе ЛиепаНикас СафроновпереездФедор Бондарчук и Паулина Андреева

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В престижном доме Федора Бондарчука открыли хостел
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