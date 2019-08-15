Высоцкая показала свою самую любимую фотографию с мужем

Актриса Юлия Высоцкая уже не раз делилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram снимками с мужем. Каждый из них был по-своему хорош и интересен. Но на этот раз звезда показала кадр, который греет ей душу больше всего.

«Самый любимый снимок», — подписала Юлия черно-белую фотографию, на которой она с Андреем Кончаловским стоит в арке. Свет при этом падает так, что на фоне белого неба, можно увидеть лишь силуэты супругов.

Напомним, актриса и знаменитый режиссер вместе уже больше 20 лет. А в прошлом году, на фоне слухов о серьезном кризисе в их отношениях, Высоцкая и Кончаловский обвенчались. В браке у них родилась дочь Мария, которой в этом году исполнится 20 лет, и сын Петр. Его Юлия родила в 2003 году. Шесть лет назад семья попала в серьезную аварию. Больше всего пострадала дочь звездной пары. И до сих пор девушка не может восстановиться.