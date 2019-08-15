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Актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство

Об этом он заявил в Сочи на международном турнире по боевому самбо.

Актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Эрик Робертс. Фото: @ericrobertsactor

Еще один известный западный актер заявил о желании получить российское гражданство. Им оказался американская звезда Эрик Робертс, брат знаменитой «Красотки» Джулии Робертс. О своем желании стать россиянином артист рассказал в Сочи, куда приехал для участия в качестве почетного гостя в очередного турнира по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70».

При этом Эрик в этом виде спорта человек не случайный — он обладатель черного пояса по тхэквондо. Кроме того, звезда признался, что очень хочет получить российское гражданство и никак не дождется этого момента. По словам Робертса, в нашей стране он бывал не раз и она ему очень нравится, даже чем-то Америку напоминает. Впрочем, как отмечает звезда, в каждой стране жизнь по-своему хороша, пишет РИА Новости.

Напомним, в разные годы россиянами стали боец Джеффри Монсон, актер Стивен Сигал, конькобежец Виктор Ан, сноубордист Вик Уайлд, американский боксер Рой Джонс-младший, французский актер Жерар Депардье.

А несколько лет назад звезда французского фильма «Такси» Сами Насери объяснил, почему западные звезды так стремятся получить российские паспорта. По его словам, иностранные знаменитости просто напросто очарованы Россией и хотят глубже понять нашу страну. И хотя ему самому подобного предложения не поступало, он не отказался бы стать гражданином России. Кстати, в разные годы заявляли о своем намерении получить наше гражданство и другие звезды, такие как Роберт Де Ниро, Вин Дизель, Орнелла Мути и французский певец Мурад.

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Актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
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