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СМИ опубликовали фотографию Билла Клинтона в платье и туфлях

Фотография висела в особняке Джеффри Эпштейна, обвиненного педофилии.

СМИ опубликовали фотографию Билла Клинтона в платье и туфлях
Билл Клинтон. Фото: globallookpress.com

Британское издание Daily Mail опубликовало скандальный снимок бывшего президента США Билла Клинтона, на котором он запечатлен в непривычном и даже шокирующем для многих образе.
На фотографии Клинтон сидит в кресле, закинув ногу на ногу в синем платье и красных туфлях. Судя по обстановке в комнате, политика сняли в Овальном кабинете Белого дома. Этот наряд, по предположениям журналистов, был неким отсылом к Монике Левински, которая носила синее платье во время свиданий в Белом доме.

Билл Клинтон в платье. Фото
Скандальный снимок журналистам предоставил источник, пожелавший остаться неизвестным. Фото: принтскрин публикации в Daily Mail .

Скандальный снимок в 2012 году сфотографировал источник Daily Mail, пожелавший остаться неизвестным, в доме скончавшегося недавно в тюрьме миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации сексуального оборота несовершеннолетних девушек.

Источник отмечает, что тогда, за семь лет до ареста, она пришла в дом Эпштейна с деловым предложением, и проходя по дому, заметила висящий в одной из комнат портрет.
«Это был абсолютно Билл Клинтон. Это было шокирующе — это была определенно его картина. Это была очень провокационная, сексуальная картина. Он был на каблуках, голубое платье и его рука была в странном положении», — вспоминает источник.

Напомним, после разгоревшегося скандала с записной книжкой клиентов миллионера, куда он вносил имена своих клиентов, выяснилось, что многие из них известные во всем мире политики, музыканты и другие знаменитости.

Билл Клинтон в платье. Фото
Скандальный снимок журналистам предоставил источник, пожелавший остаться неизвестным. Фото: принтскрин публикации в Daily Mail.

Кстати, 72-летний политик сейчас отрицает свою дружбу в Эпштейном, хотя некоторые данные дают основание полагать, что бывший президент не раз пользовался услугами миллионера. Сам же Джеффри Эпштейн был найден мертвым в результате самоубийства в минувшую субботу, 10 августа, после его ареста в июле.

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Билл Клинтонпрезидент СШАсекс-скандал

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СМИ опубликовали фотографию Билла Клинтона в платье и туфлях
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