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Родственники Токарева сделали первое заявление после его смерти

Они заверили, что сайт шансонье будет поддерживаться в рабочем состоянии.

Родственники Токарева сделали первое заявление после его смерти
Вилли Токарев/globallookpress.com

Немного оправившись от горя, семья Вилли Токарева сделала первое официальное заявление после его кончины. Комментарий появился на официальном сайте шансонье willitokarev.ru.

Они поблагодарили людей, которые выразили соболезнования по поводу кончины родного им человека и известного композитора. А также всех, кто нашел время проводить его в последний путь. В сообщении подчеркивается, что даже после смерти Вилли, его сайт будет поддерживаться в рабочем состоянии. На портале по-прежнему можно будет получить исчерпывающую информацию об артисте и задать необходимые вопросы администрации сайта.

Близкие написали, что после смерти шансонье они не давали никаких интервью. А если таковые появлялись в прессе, то это лишь плод чьего-то воображения.

Напомним, музыкант ушел из жизни 4 августа в онкологическом центре в Москве. Его похоронили на Калитниковском кладбище.

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Родственники Токарева сделали первое заявление после его смерти
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