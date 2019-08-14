Родственники Токарева сделали первое заявление после его смерти

Они заверили, что сайт шансонье будет поддерживаться в рабочем состоянии.

Немного оправившись от горя, семья Вилли Токарева сделала первое официальное заявление после его кончины. Комментарий появился на официальном сайте шансонье willitokarev.ru.

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Они поблагодарили людей, которые выразили соболезнования по поводу кончины родного им человека и известного композитора. А также всех, кто нашел время проводить его в последний путь. В сообщении подчеркивается, что даже после смерти Вилли, его сайт будет поддерживаться в рабочем состоянии. На портале по-прежнему можно будет получить исчерпывающую информацию об артисте и задать необходимые вопросы администрации сайта.

Близкие написали, что после смерти шансонье они не давали никаких интервью. А если таковые появлялись в прессе, то это лишь плод чьего-то воображения.

Напомним, музыкант ушел из жизни 4 августа в онкологическом центре в Москве. Его похоронили на Калитниковском кладбище.