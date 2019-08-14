Наргиз призвала не верить анонсам ее концертов с Фадеевым

Певица подчеркнула, что не будет выступать в Минске с MOLLY и бывшим продюсером.

Покой ей только снится: Наргиз рассказала о новом конфликте с Фадеевым. На сей раз странная ситуация произошла в Минске. Как пишет в своем блоге певица, в городе висят афиши с неверной информацией о ее выступлении.

Сообщение сопровождает фотография, которую певице, по ее словам, выслали друзья. На афише рекламируется предстоящий концерт Максима Фадеева, где приглашенными звездами выступают Наргиз и певица MOLLY.

При этом известно, что что продюсерский центр на самом деле разорвал с Наргиз контрактные отношения, в результате чего песни Фадеева для нее теперь под запретом.

«Данная информация не является подлинной. 12-го октября я не выступаю ни в каких концертах в Минске», — написала эпатажная звезда.

Она также сообщила, что в Беларуси ее концерт все-таки состоится, но позже, чем указано на афише – в феврале 2020 года.