У «бюджетного» кольца Меган Маркл обнаружили тайный смысл

В понедельник,12 августа герцог и герцогиня Сассекская поделились неопубликованными фото во время поездки по Африке в 2017 году. Внимание пользователей Сети привлекли украшения супруги принца Гарри.

Новые снимки принца Гарри и Меган Маркл из Африки, которые они выложили в День защиты слонов, привлекли внимание не только любителей животных, но и ювелирных изделий.

На одном из них были сняты руки Меган, в которых она держала хобот слона. На пальце у нее красовалось кольцо, которое вызвало настоящий ажиотаж. Герцогине Сассекской попеняли, что, мол, при ее деньгах могла бы и не носить недорогую бижутерию.

Однако настолько ли кольцо дешево и так ли важна его стоимость на самом деле? Но начнем по порядку.

Золотое кольцо, украшенное крошечным синим сапфиром, создал любимый турецкий дизайнер герцогини Kismet by Milka. Его стоимость составляет 250 фунтов стерлингов, или 19700 рублей. Дорого это или нет, каждый волен судить сам.

Кольцо Меган сделано в форме «Руки Бога», защитного знака, который бережет своего обладателя от сглаза. Во время поездки по Африке два года назад у Маркл начинался конфликт с отцом, так что желание герцогини защитить себя вполне понятно.

Однако в турецкой культуре считается, что «Рука Бога» приносит фортуну, богатство и плодородие. Синий же сапфир, кроме защиты от дурного глаза отвечает и за удачу, которая в двойном объеме точно не помешает, пишет The Sun.