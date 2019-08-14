Эксперт объяснил, что больше всего раздражает Елизавету II

Писатель Адам Хелликер узнал, что больше всего выводит королеву из себя.

Адам Хелликер, который пишет сейчас книгу о королевской семье, рассказал, что королеву больше всего раздражают шарахающиеся от нее в сторону люди, когда она входит в зал.

Однако разве кто-нибудь когда-нибудь задумывался о том, что чувствует монархиня в такой ситуации?

Один из конюхов Ее Величества рассказал Хелликиру, как однажды Елизавета II попросила его прогуляться с ней по поместью Балморал.

«Она говорила, как это раздражает, что при ее появлении на вечеринках все расступаются, как воды перед плывущим кораблем», — начал он историю.

больше по теме Елизавета II пришла в ярость из-за неспособности политиков править страной Королева впервые за много лет высказала свое мнение в отношении парламента.

«Ее Величество сказала, что всегда хотела бы знать, каково это — прийти на праздник и бродить там никем не узнанной, как невидимка, и общаться с теми, с кем ей хочется», — отметил автор.

«Но больше всего ее раздражает это неизменное шиканье, стоит гостям увидеть, что она идет», — цитирует писателя The Sun.

В свое время и принц Гарри в шутку признавался, что «пугается» своей венценосной бабушки. В разговоре со школьниками, прибывшими на экскурсию в королевский дворец, он поинтересовался у них, видели ли они королеву.

«Если случайно наткнетесь на нее в коридоре, на паникуйте. Хотя знаю, что будете. Как и все мы», — пошутил он.