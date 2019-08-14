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Эксперт объяснил, что больше всего раздражает Елизавету II

Писатель Адам Хелликер узнал, что больше всего выводит королеву из себя.

Эксперт объяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
Елизавета II наводит "панический страх" на принца Гарри. Фото: Global Look Press

Адам Хелликер, который пишет сейчас книгу о королевской семье, рассказал, что королеву больше всего раздражают шарахающиеся от нее в сторону люди, когда она входит в зал.

Однако разве кто-нибудь когда-нибудь задумывался о том, что чувствует монархиня в такой ситуации?

Один из конюхов Ее Величества рассказал Хелликиру, как однажды Елизавета II попросила его прогуляться с ней по поместью Балморал.

«Она говорила, как это раздражает, что при ее появлении на вечеринках все расступаются, как воды перед плывущим кораблем», — начал он историю.

«Ее Величество сказала, что всегда хотела бы знать, каково это — прийти на праздник и бродить там никем не узнанной, как невидимка, и общаться с теми, с кем ей хочется», — отметил автор.

«Но больше всего ее раздражает это неизменное шиканье, стоит гостям увидеть, что она идет», — цитирует писателя The Sun.

В свое время и принц Гарри в шутку признавался, что «пугается» своей венценосной бабушки. В разговоре со школьниками, прибывшими на экскурсию в королевский дворец, он поинтересовался у них, видели ли они королеву.

«Если случайно наткнетесь на нее в коридоре, на паникуйте. Хотя знаю, что будете. Как и все мы», — пошутил он.

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Елизавета IIКоролева Елизавета II

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Эксперт объяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
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