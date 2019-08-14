В день похорон Вербер Киркоров опубликовал видео в память с ней

Певец сделал эту запись несколько месяцев назад, когда отдыхал с «королевой моды» в Париже.

14 августа в Канаде прошли похороны Аллы Вербер, fashion-директора ЦУМа, трагически скончавшейся в Италии 6 числа. В тот день весь российский шоу-бизнес скорбел об умершей, которая прославилась тем, что фактически привезла большую моду в Россию. Вербер называют женщиной, одевшей всю отечественную эстраду.

В день похорон король этой самой эстрады Филипп Киркоров выразил скорбь об умершей, публикацией в Instagram.

«Дорогая Аллочка, наша несравненная Королева Моды… Покойся с миром, а мы о тебе будем помнить всегда… R.I.P.» — написал певец.

Вместо совместного фото он опубликовал видео, снятое в парижском Диснейленде, куда Алла Вербер прилетала на день рождения его сына Мартина. Филипп вспомнил, что тогда его подруга буквально завалила детей подарками, а потом с нетерпением ждала красочного салюта над парком аттракционов. Артист решил, что этот добрый ролик как можно лучше подойдет светлой памяти о Вербер.

Напомним, 61-летняя женщина скончалась от анафилактического шока после угощения блюда с омарами. Ее экстренно доставили в клинику, но врачи не сумели спасти жизни пациентки.