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Красота по-королевски: названа стоимость косметички Елизаветы II

Вопреки ожиданиям, Ее Величество отдает предпочтение скорее не дорогим, а проверенным временем косметическим фирмам.

Красота по-королевски: названа стоимость косметички Елизаветы II
Елизавета II предпочитает проверенные временем косметические фирмы. Фото: Global Look Press

Елизавета II в свои 93 года выглядит свежо и элегантно. Однако, как оказалось, для этого Ее Величество не тратит слишком много средств на косметику.

По меркам королевских семей, монархиня, можно сказать, пользуется весьма «бюджетными» косметическими средствами, которые, в принципе, могут позволить себе многие.

При этом королева отдает предпочтение скорее не дорогим, а проверенным временем косметическим фирмам. Одним из самых любимых бьюти-продуктов Елизаветы является увлажняющий крем для рук и ногтей от Clarins. Его стоимость составляет 23 фунта стерлингов (1810 рублей).

Еще одним must-have в косметичке Ее Величества является лак Essie розвого цвета, которым она неизменно пользуется вот уже 30 лет. Цена флакончика — всего 7,99 фунта стерлингов (630 рублей).

Лавандовым малом от Yardley семья монарха пользуется вот уже на протяжении 400 лет. Традицию завел еще король Карл I и этот запах по-прежнему остается самым любимым. Стоимость куска мыла стоит столько же, сколько и королевский лак для ногтей.

Еще одним постоянным «жильцом» в косметичке Ее Величества является увлажняющая розовая помада Elizabeth Arden за 22 фунта стерлингов (1730 рублей).

Там же «живет» туалетная вода с ароматом белой розы Floris White Rose за 80 фунтов стерлингов (6290 рублей), гель для душа Molton Brown Rhubarb & Rose за 22 фунта стерлингов (1730 рублей) и матирующая пудра Clarins Ever Matte Mineral Powder Compact за 28 фунтов стерлингов (2200 рублей), пишет The Sun.

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Британская королевская семьябьюти-секретыЕлизавета IIКоролева Елизавета IIкосметика

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Красота по-королевски: названа стоимость косметички Елизаветы II
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