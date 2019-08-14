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«Снизьте обороты!»: ведущая ток-шоу осадила обидчиков Маркл

Дениз Уэлш отреагировала на нападки парламентария Найджела Фараджа на герцогиню Сассекскую.

«Снизьте обороты!»: ведущая ток-шоу осадила обидчиков Маркл
У Меган Маркл нашлась защитница в лице ведущей женского ток-шоу. Фото: Global Look Press

Британская ведущая женского ток-шоу Денис Уэлш встала на защиту Меган Маркл после того, как парламентарий Найджел Фарадж обвинил ее в том, что та, мол, «испортила» принца Гарри, который когда-то был бравым парнем и воякой, обожавшим кутежи.

Теперь же, по мнению политика, герцог Сассекский под «дурным влиянием» своей женушки стал настоящим подкаблучником.

61-летняя Уэлш посоветовала хейтерам Меган «снизить обороты». «Я думаю, что эта девочка оказалась в очень, очень сложной ситуации, как и в любом новом браке, особенно с учетом того, что она попала в семью, где все принято держать под контролем», — заявила ведущая.

«Кроме того, что она стала принцессой, сейчас у нее появился ребенок и ее организм проходит все эти гормональные изменения. Я думаю, что люди должны просто сбавить обороты и отвалить. Особенно это относится к таким личностям, как Найджел Фарадж и Пирс Морган, которые меня бесят», — цитирует Дениз The Sun.

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«Снизьте обороты!»: ведущая ток-шоу осадила обидчиков Маркл
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