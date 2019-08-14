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Глеба Панфилова госпитализировали в тяжелом состоянии

В последнее время 85-летний режиссер чувствовал себя неважно, но не переставал работать.

Глеба Панфилова госпитализировали в тяжелом состоянии
Борис Кудрявов/КП

Только в мае режиссер отпраздновал 85-летие. День рождения, как и все предыдущие, автор знаменитых картин «Прошу слова», «Начало» отпраздновал на работе. Глеб Анатольевич завершал съемки нового фильма «Один день Ивана Денисовича» по одноименной повести Александра Солженицына. Коллеги замечали, что мэтр сильно устает и график его изматывает.

Видимо, перенапряжение и усталость все же дали о себе знать. Стало известно, что в среду, 14 августа, режиссер был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из московских клиник, передает «СтарХит».

Народного артиста в больницу доставила бригада скорой помощи — с подозрением на инфаркт. В ближайшее время Глебу Анатольевичу предстоит пройти полное обследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в реанимации в тяжелом состоянии находится Армен Джигарханян.

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Глеб Панфиловзвездные болезнисамочувствие звезд

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Глеба Панфилова госпитализировали в тяжелом состоянии
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