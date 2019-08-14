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Россиянин по почте отправил Леди Гаге серьги-обереги

Уральские камни в украшении призваны уберечь певицу от негативной энергетики хейтеров.

Россиянин по почте отправил Леди Гаге серьги-обереги
Теперь то Леди Гага будет точно защищена от негатива из России. Фото: Birdie Thompson/AdMedia

Пока основная часть россиян атаковала аккаунт «разлучницы» Леди Гаги, как минимум один гражданин нашей страны подумал о том, как защитить певицу. Мастер из Перми Александр Дьяков отправил американской звезде по почте серьги, которые сделал сам.

Аксессуар из серебра и смолы украшен уральскими камнями. Использованный в изготовлении минерал жадеит издревле считается защитником своего носителя от негатива других людей, приносил успех в делах и мир в семью. Такое объяснение дал сам автор работы.

Дьяков отметил, что флешмоб против Гаги зашел слишком далеко. Он не хотел бы, чтобы певица думала, будто в России все настроены против нее. Его друзья из-за границы неоднократно спрашивали мастера, зачем русские «ополчились» на Леди Гагу.

Как передает «РИА Новости», отправитель надеется, что серьги не потеряются в дороге и певица опубликует их в Instagram в знак того, что не обижена на пользователей из России.

Напомним, в июле россияне устроили флешмоб в комментариях под фотографиями поп-звезды. Они картинно ругали ее за то, что актер Брэдли Купер ушел от модели Ирины Шейк — якобы Леди Гага «увела» голливудского красавчика у нашей соотечественницы. После нападок участники устроили на страничке певицы своеобразный форум на русском языке, где обсуждали погоду, рецепты и свежие новости.

Как думаете, серьги дойдут до певицы?

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Брэдли Купер и Леди ГагаЛеди Гаганегативные комментарииПермьсерьгихейтеры

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Россиянин по почте отправил Леди Гаге серьги-обереги
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