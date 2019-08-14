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«Это охота за хайпом»: Тишман прокомментировал скандал вокруг Доминго

Легендарного испанского оперного певца обвиняют в многочисленных домогательствах.

«Это охота за хайпом»: Тишман прокомментировал скандал вокруг Доминго
Пласидо Доминго оказался в центре скандала. Фото: Alexander Keltik/Russian Look

У известного оперного певца и дирижера Пласидо Доминго настала черная полоса в карьере. Американские оркестры один за другим отказываются работать с ним, отменяют концерты. Все из-за скандала с домогательствами: сразу несколько артисток обвинили 78-летнего испанца в непристойном поведении. И вот, 17 октября, у него должен состояться концерт в Москве — в Крокус Сити Холле. Это мероприятие, к радости маэстро, отменять не планируют.

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать сложную ситуацию с Доминго российского певца и композитора Марка Тишмана

«Я очень уважаю Пласидо Доминго как профессионала, — сказал он. — Что касается обвинений, мне кажется, надо каждый случай разбирать индивидуально, но есть такая тенденция, есть охота за хайпом».

Марк Тишман
Марк Тишман считает, что в России подобная ситуация маловероятна. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

В России, по мнению Тишмана, подобная ситуация вряд ли смогла бы возникнуть из-за более патриархальной культуры. Композитор посоветовал своему испанскому коллеге попросить у женщин прощения, если действительно есть за что. По его мнению, Доминго следует рассказать свою правду и быть искренним. Ведь помимо скандалов, в его его жизни было множество актов благотворительности и помощи людям, а это не забывается.

Тишман вспомнил случай с Кевином Спейси, которого тоже обвинили в домогательствах, но ничего не доказали. При этом сильно пострадала актерская карьера голливудской звезды.

Напомним, у Пласидо Доминго девять наград «Грэмми». В начале 90-ых он организовал конкурс «Опералия», который дал путевку на большую сцену многим талантливым оперным исполнителям.

А вы как считаете, что нужно сделать господину Доминго?

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домогательстваМарк Тишманобвинения в домогательствахПласидо Домингосексуальное домогательство

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«Это охота за хайпом»: Тишман прокомментировал скандал вокруг Доминго
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