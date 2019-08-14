Плюс-сайз модель Эшли Грэм объявила о беременности

Эшли Грэм (Ashley Graham) уже давно покорила индустрию моды. 31-летняя девушка обладает пышными формами, но именно это она и сделала своей фишкой. Теперь Эшли самая знаменитая plus-size модель в мире. Она также принимала участие в шоу «Топ-модель по-американски» в роли судьи. Именно эта брюнетка изменила индустрию моды, показав, что и женщины с нестандартной фигурой могут покорять подиум и обложки глянца.

Также Грэм успешно устроила личную жизнь. С 2010 года она счастлива в браке с темнокожим молодым человеком по имени Джастин Эрвин. Обычно ее избранник держится в тени, но 14 августа, в годовщину их отношений, он снялся с возлюбленной в трогательном ролике. Сначала они настраивают камеру, а потом отводят в сторону объектив, чтобы показать округлившийся живот модели. «Сюрприз!» –воскликнули супруги. Джастин улыбался и поглаживал живот жены.

«Девять лет назад я стала женой любви всей своей жизни. Это было лучшее путешествие с моим любимым человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, так как хотим отметить нашу растущую семью! С годовщиной! Жизнь станет еще лучше», — написала Эшли.

Поклонники принялись поздравлять возлюбленных со скорым прибавлением в семье. Многие отметили, что модель светится от счастья. Напомним, что ранее Грэм признавалась, что у нее бурная интимная жизнь. Она заверила в одном из интервью, что лишний вес нисколько ей не мешает чувствовать себя привлекательной.