Социальные службы отобрали ребенка у актрисы «Игры престолов»

У английской актрисы Джозефин Гиллан случилось горе — социальные службы Израиля забрали ее 8-месячную дочь Глорию. Инцидент произошел посреди ночи в воскресенье, 11 августа. Малышка находилась в доме подруги актрисы, когда туда неожиданно нагрянули местные чиновники. Хозяйка дома умоляла не забирать ребенка, но за противодействие представителям закона ей грозила бы тюрьма. Все произошедшее было снято на видео, которое артистка опубликовала в Twitter.

Напомним, 31-летняя Гиллан сыграла проститутку Матею в популярном сериале «Игра престолов», это была ее первая роль. До нее женщина действительно торговала своим телом, сообщает издание Mirror, но съемки в кино спасли ее от проституции и наркомании. После окончания сериала ее пригласили еще в три проекта.

Сейчас женщина убита горем из-за произошедшего и собирает деньги на юристов, которые помогут ей вернуть дочь, так как пока что у актрисы нет новой работы. Самое страшное, что Джозефин не разрешают увидеться с дочерью.

«Я понятия не имею, где она! Я не была там в то время и не знала, что они сделали! Это абсолютно возмутительно! Я не сделала ничего плохого, как и мои друзья, которые заботились о ней!» — написала Гиллан в Twitter.

Она благодарит всех, кто ей помогает, и желает поскорее увидеться с дочерью.

А вы на стороне матери или израильских соцслужб?