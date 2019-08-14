НОВОСТИ

Социальные службы отобрали ребенка у актрисы «Игры престолов»

Джозефин Гиллан, сыгравшая проститутку, собирает деньги на юристов, чтобы вернуть свою маленькую дочь.

Социальные службы отобрали ребенка у актрисы «Игры престолов»
Джозефин Гиллан не знает, где ее дочь. Фото: instagram.com/josephinegillan88/

У английской актрисы Джозефин Гиллан случилось горе — социальные службы Израиля забрали ее 8-месячную дочь Глорию. Инцидент произошел посреди ночи в воскресенье, 11 августа. Малышка находилась в доме подруги актрисы, когда туда неожиданно нагрянули местные чиновники. Хозяйка дома умоляла не забирать ребенка, но за противодействие представителям закона ей грозила бы тюрьма. Все произошедшее было снято на видео, которое артистка опубликовала в Twitter.

Twitter Джозефин Гиллан
Джозефин Гиллан опубликовала видео с изъятием ее дочери социальными службами. Фото: twitter.com/officialmarei

Напомним, 31-летняя Гиллан сыграла проститутку Матею в популярном сериале «Игра престолов», это была ее первая роль. До нее женщина действительно торговала своим телом, сообщает издание Mirror, но съемки в кино спасли ее от проституции и наркомании. После окончания сериала ее пригласили еще в три проекта.

Сейчас женщина убита горем из-за произошедшего и собирает деньги на юристов, которые помогут ей вернуть дочь, так как пока что у актрисы нет новой работы. Самое страшное, что Джозефин не разрешают увидеться с дочерью.

«Я понятия не имею, где она! Я не была там в то время и не знала, что они сделали! Это абсолютно возмутительно! Я не сделала ничего плохого, как и мои друзья, которые заботились о ней!» — написала Гиллан в Twitter.

Она благодарит всех, кто ей помогает, и желает поскорее увидеться с дочерью.

А вы на стороне матери или израильских соцслужб?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Игра престолов»борьба за ребенкаИзраиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Социальные службы отобрали ребенка у актрисы «Игры престолов»
Интересно?
Поделись с друзьями: