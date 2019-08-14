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Егор Грамматиков раскрыл подробности смерти Лики Добрянской

По словам режиссера, его супруга не успела в полной мере насладиться материнством.

Егор Грамматиков раскрыл подробности смерти Лики Добрянской
Грамматиков поделился деталями смерти Добрянской/globallookpress.com

Актриса Анна Казючиц стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии также появился ее супруг режиссер Егор Грамматиков, которому она в 2015 году подарила сына Даниила. Предыдущей женой режиссера была актриса Лика Добрянская. Женщина скончалась от рака в возрасте 39 лет.

Егор Грамматиков. Фото
Грамматиков рассказал, как умирала Добрянская/Кадр из программы «Судьба человека»

Как рассказал Грамматиков, Лика Добрянская достаточно быстро ушла из жизни. При этом в последние годы их совместная жизнь не складывалась и супруга съехала с сыном Ильей в другую квартиру. «Она не сразу сказала мне, что болеет. Она хотела насладиться материнством, поэтому все время уделяла сыну Илье. Я долго не мог понять, что происходит в ее жизни. Когда узнал о страшном диагнозе, то времени что-то исправить уже не было. Это был очень тяжелый момент в моей жизни», — заявил режиссер.

Особенно тяжело Грамматикову было сообщить 7-летнему сыну, что его мать умерла. «Сказать было невозможно тяжело, но пришлось. Илья кричал. Он не верил, что матери нет в живых. Тогда он сказал, что вырастет и обязательно станет доктором. Изобретет лекарство и вылечит маму», — заявил Грамматиков.

Режиссер добавил, что когда Лика Добрянская ушла из жизни, то вместе с Анной Казючиц они несколько часов сидели в комнате и рыдали. Их жизнь кардинально поменялась. При этом Казючиц стала мачехой для сына Егора Ильи. Ребенок принял женщину и сейчас называет ее мамой.

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Анна КазючицБорис КорчевниковЕгор ГрамматиковЛика ДобрянскаяПрограмма "Судьба человека"

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Егор Грамматиков раскрыл подробности смерти Лики Добрянской
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