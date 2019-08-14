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Читатели Teleprogramma.pro считают, что «Однажды в… Голливуде» не тянет на «Оскар»

При этом участники нашего опроса отметили, что девятый фильм Квентина Тарантино стоит посмотреть.

Читатели Teleprogramma.pro считают, что «Однажды в… Голливуде» не тянет на «Оскар»
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. фото: globallookpress.com

В начале августа Москву посетил американский культовый режиссер Квентин Тарантино. Он лично представил российскому зрителю свой девятый фильм «Однажды… в Голливуде», в котором снялись Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Режиссер дал интервью, пообщался с поклонниками и получил много необычных подарков. Однако самым приятным моментом стало то, что уже за первый день прокатал его картина установила рекорд по сборам в России и СНГ — 125 миллионов рублей.

Так как в кинотеатрах на сеансы очередной работы Тарантино было не попасть, Teleprogramma.pro решила узнать, понравился ли фильм зрителям. Среди читателей нашего портала был проведен опрос, который выявил, что дикого восторга они не получили, но киноленту все же рекомендуют к просмотру, при этом на премию «Оскар» она и не тянет. Так ответили 31 % процент опрошенных. Чуть меньше людей заявили, что «Однажды… в Голливуде» — лучший фильм года и достоин престижных наград. За этот вариант проголосовали 20% читателей.

На третьем месте оказались те, кто остался в восторге от картины из-за выдающихся актеров Питта и Ди Каприо. Об этом заявило 14% опрошенных. Негативных отзывов фильм почти не получил. 5% зрителей он не впечатлил, 8% эту работу Тарантино худшей, а 2% даже поспали на сеансе в кинотеатре. Однако многим, как оказалось, еще не довелось посмотреть «Однажды… в Голливуде». 17% читателей только готовятся увидеть киноновинку.

Напомним, что ранее поделились своим мнение о фильме многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Актриса Наталья Рудова несколько раз успела пересмотреть картину. Она осталась в восторге от игры своих голливудских коллег и назвала Тарантино гением. А вот худрук «Ералаша» Борис Грачевский не был так сильно впечатлен. Он признался, что ему не хватилось целостности, а также он не увидел характер героя, которого сыграл Питт. Правда, один момент режиссера растрогал до слез.

«Мне понравилась сцена с ребенком, где девочка обнимает героя и говорит, что он самый лучший артист. Этот момент меня просто до слёз довел», — делился Грачевский в интервью с Teleprogramma.pro.

А вы уже посмотрели новы фильм Тарантино?

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Тэги:

«Однажды в... Голливуде»Брэд ПиттКвентин ТарантиноЛеонардо Ди Каприо

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Читатели Teleprogramma.pro считают, что «Однажды в… Голливуде» не тянет на «Оскар»
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